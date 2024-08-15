Работодатели просят смягчить требования по языку в сфере обслуживания

В проекте закона о языке предлагается увеличить размер штрафов и повысить эффективность государственного надзора. В настоящее время максимальный штраф составляет 640 евро. В союзе работодателей считают, что повышение размера штрафа не решит проблему, а может еще больше мотивировать нелегальных работодателей нарушать закон.

"Экзамен на уровень B и сопутствующие ему языковые навыки слишком сложны, а их приобретение отнимает непропорционально много ресурсов по сравнению с уровнем, необходимым для оказания услуг", - написал генеральный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас в обращении к Министерству образования и науки.

В настоящее время сотрудники сферы обслуживания и продаж должны владеть эстонским языком на уровне B1.

В обращении работодателей к министерству образования утверждается, что для предоставления услуг на эстонском языке знание грамматики и лексики, не относящейся к услугам, не имеет значения. Также отмечается, что ужесточение языкового законодательства может привести к тому, что клиенты будут покупать через интернет, если обслуживание клиентов в Эстонии станет более дорогостоящим.