Количество домочадцев в семье жительницы Нарва-Йыэсуу Светланы Труш с начала августа увеличилось сразу на четыре человека - ее воспитанники из детской деревни SOS Вика, Руслан, Эрика и Яна теперь живут вместе с ней, в ее собственном доме. И хотя прошло немного времени, она говорит, что уже сожалеет, что не сделала этот шаг раньше.
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Светлана Труш: "С приходом детей наш дом жизнью наполнился"
Светлана больше двух лет работала в детской деревне SOS в Нарва-Йыэсуу, ухаживая за пятерыми детьми. Наверное, так продолжалось бы и дальше, но руководители "Детской деревни SOS" решили расторгнуть договор о бесплатном использовании недвижимостей, принадлежащих городу Нарва-Йыэсуу, досрочно, потому что требовались большие инвестиции в ремонт арендных зданий.
По словам вирумааского руководителя Ирины Киселевой, пришлось принять это трудное решение, но, как вариант, в рамках семейного домашнего обслуживания мать и/или отец SOS могут забрать детей, оставшихся без родительской опеки, жить в своем личном доме. И они активно ищут такие семьи.