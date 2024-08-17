Светлана Труш: "С приходом детей наш дом жизнью наполнился"

Количество домочадцев в семье жительницы Нарва-Йыэсуу Светланы Труш с начала августа увеличилось сразу на четыре человека - ее воспитанники из детской деревни SOS Вика, Руслан, Эрика и Яна теперь живут вместе с ней, в ее собственном доме. И хотя прошло немного времени, она говорит, что уже сожалеет, что не сделала этот шаг раньше.