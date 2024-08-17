Спа-отель в Уускюла будет готов через два года

- На северном берегу Чудского озера построят первый в своем роде природный спа-отель, который отличается своим расположением на лоне природы, бережной к природе архитектурой и использованием природы в качестве одной из услуг по уходу за телом. Природный спа-отель запланирован таким образом, чтобы соответствовать квалификационным требованиям золотого уровня сертификата LEED (наиболее часто применяемое на международном уровне подтверждение, что здание является экологичным. - Э.К. ), что обеспечит создаваемому природному спа-отелю высокое международное свидетельство в области окружающей среды, - отметил член правления развивающего комплекс ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп.

Около 100 просторных номеров

В отеле, где работу получат около ста человек, запланировано 97 номеров площадью не менее 30 квадратных метров, а также ресторан, мультифункциональное помещение для семинаров, спа-комплекс с зоной бассейнов и двумя спа-свитами, зона ухода за телом и многое другое.

Будет отличаться от других спа

Член правления ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп ранее говорил "Северному побережью", что их спа-отель будет отличаться от существующих спа как своим местоположением, так и концепцией. "Ведь он будет находиться рядом с четвертым по величине озером Европы. Это аргумент для скандинавских клиентов. Спа расположится посреди природы", - сказал Капп, объясняя, что в ходе как проектирования, так и архитектурного планирования, образно говоря, дотошно измеряли до сантиметра, чтобы это строение не возводилось за счет мхов или прочего естественного природного симбиоза. При планировании отеля задействуют как можно больше имеющегося пустыря, где раньше располагался построенный в 1980-е годы гигантский дом отдыха силламяэского металлургического завода вместе с театральным залом и кинозалом.

Капп уверен, что сейчас в спа-комплексы уже не привлекают очень большого количества клиентов предлагаемые там шоколадные обертывания, парафиновые ванны и прочие подобные лечебные услуги. "Услугой по уходу за телом может стать также возможность сходить за ягодами-грибами или на рыбалку", - сказал он, отметив, что на нынешнем спа-рынке Эстонии посещение спа превратилось из отдыха в визит, средняя продолжительность которого 1,3-1,4 суток.