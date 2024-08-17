Девелопер спа-отеля "Uusküla" - ТОО "Loodusspaahotel" - заключил договор о генподряде на строительство природного спа-отеля в Алутагузеской волости с входящими в тот же строительный концерн ТОО "Embach Ehitus" и АО "Nordecon". Срок завершения строительства на территории бывшей базы отдыха силламяэского химкомбината спа-отеля, архитектурное решение которого предусматривает слияние с природой, - лето 2026 года, стоимость договора - около 35 миллионов евро.
Спа-отель в Уускюла будет готов через два года
- На северном берегу Чудского озера построят первый в своем роде природный спа-отель, который отличается своим расположением на лоне природы, бережной к природе архитектурой и использованием природы в качестве одной из услуг по уходу за телом. Природный спа-отель запланирован таким образом, чтобы соответствовать квалификационным требованиям золотого уровня сертификата LEED (наиболее часто применяемое на международном уровне подтверждение, что здание является экологичным. - Э.К.), что обеспечит создаваемому природному спа-отелю высокое международное свидетельство в области окружающей среды, - отметил член правления развивающего комплекс ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп.
Около 100 просторных номеров
В отеле, где работу получат около ста человек, запланировано 97 номеров площадью не менее 30 квадратных метров, а также ресторан, мультифункциональное помещение для семинаров, спа-комплекс с зоной бассейнов и двумя спа-свитами, зона ухода за телом и многое другое.
Будет отличаться от других спа
Член правления ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп ранее говорил "Северному побережью", что их спа-отель будет отличаться от существующих спа как своим местоположением, так и концепцией. "Ведь он будет находиться рядом с четвертым по величине озером Европы. Это аргумент для скандинавских клиентов. Спа расположится посреди природы", - сказал Капп, объясняя, что в ходе как проектирования, так и архитектурного планирования, образно говоря, дотошно измеряли до сантиметра, чтобы это строение не возводилось за счет мхов или прочего естественного природного симбиоза. При планировании отеля задействуют как можно больше имеющегося пустыря, где раньше располагался построенный в 1980-е годы гигантский дом отдыха силламяэского металлургического завода вместе с театральным залом и кинозалом.
Капп уверен, что сейчас в спа-комплексы уже не привлекают очень большого количества клиентов предлагаемые там шоколадные обертывания, парафиновые ванны и прочие подобные лечебные услуги. "Услугой по уходу за телом может стать также возможность сходить за ягодами-грибами или на рыбалку", - сказал он, отметив, что на нынешнем спа-рынке Эстонии посещение спа превратилось из отдыха в визит, средняя продолжительность которого 1,3-1,4 суток.
Девелопер считает важным, чтобы номера были по возможности просторными. "Это обеспечит помещение для отдыха, а не только для сна, что является главным аргументом для осведомленного, взыскательного и ценящего качество клиента. Так как посетители природного спа-отеля будут требовательными к качеству, то наша задача - обеспечить одинаково высокое качество во всем, как в архитектуре и во внутреннем дизайне, так и в обстановке, технических решениях, обслуживании и строительстве. Исходя из этого, мы с удовольствием начинаем сотрудничество с ТОО "Embach Ehitus" и AО "Nordecon", - сказал Капп.
Чудское озеро делает уникальным
Член правления АО "Nordecon" Тармо Похлак сказал, что культура спа в Эстонии развита очень высоко и ожидания клиентов в части новых, более комфортных и роскошных условий все растут. "Спа-отель "Uusküla" наверняка оправдает эти ожидания своей концепцией, обеспечивающей приватность", - сказал он, добавив, что северный берег Чудского озера - это прекрасное место для такого комплекса, которое до сих пор изведано мало.
Член правления ТОО "Embach Ehitus" Андрес Салусаар сказал, что в портфолио их концерна набралось несколько спа-комплексов, центров с бассейнами и отелей. "Мы сможем в нынешнем проекте наилучшим образом применить эту компетенцию", - отметил он.
Для выбора архитектурного решения спа-отеля, создаваемого примерно в 200 метрах от берега Чудского озера в деревне Уускюла, устроили в 2022 году архитектурный конкурс с приглашенными участниками. Жюри признало победившей работу совместной команды архитекторов "Kuu", ландшафтных архитекторов "Kino" и архитекторов внутренних помещений "Pink" под названием "Kaheksa". Проектировщиком внутренней архитектуры природного отеля является "ArtAku Sisearhitektuuribüroo", а главным проектировщиком - "Projekt O2".
Строительство спа-отеля "Uusküla" софинансирует в объеме 13 миллионов евро Евросоюз через Ида-Вируский фонд справедливого перехода.