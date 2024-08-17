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Микростепень Вирумааского колледжа TalTech - это возможность для поворота в карьере

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Фото: Erakogu/Taltech

Быстро развивающаяся технология и новые области деятельности создали в Ида-Вирумаа дополнительные возможности для появления более хорошо оплачиваемых рабочих мест.

В рамках меры крупных инвестиций фонда справедливого перехода поддерживают несколько очень новаторских и амбициозных проектов, продвигающих экспорт и жизнеспособное развитие. Например, строящийся в Нарве завод магнитов, создаваемый на северном побережье Чудского озера "Loodusspaahotell" и планируемый в Йыхви завод протеинов. Всем этим предприятиям потребуются новые, образованные специалисты в различных областях техники и экономики. А также обладающие различными умениями инженеры, IT-специалисты, эксперты по логистике, специалисты по маркетингу и продаже.

Однако хватит ли в нашем уезде работников с необходимыми умениями, или же предприятиям придется ввозить специалистов из других уездов и даже из-за рубежа? Еще есть время пополнить свои умения и подготовиться к повороту в карьере, ведь для людей Ида-Вирумаа созданы различные возможности переобучения и дополнительного обучения. Одна из таких возможностей - получение микростепени. Это дает возможность опробовать новую область деятельности - и если она окажется подходящей, то можно будет двигаться дальше к уровневому обучению, открывая дверь для поиска рабочего места мечты здесь же, в Ида-Вирумаа.

В Вирумааском колледже можно совершенствоваться, пройдя обучение на микростепень. Обычно учебная работа длится от года до полутора лет. Лекции и практические занятия проходят в виде сессий дважды в месяц по выходным. Это позволяет получить новые знания и подтверждающее дополнительное обучение свидетельство без отрыва от прежней работы. Предлагаемые знания тесно связаны с потребностями действующих в уезде предприятий, поэтому наиболее способные учащиеся получают предложения о работе уже во время учебы.

- Получение микростепени позволяет людям подниматься на следующую ступень в своей карьере. Это современная форма пожизненного обучения. Здорово, что наши люди очень хорошо принимают такие возможности. "Enefit Power" подтверждает знак качества этой программы, - доволен топ-менеджер Андрес Вайнола.

Директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт отмечает: "Мы очень рады предложить всем, кто хочет пройти переобучение или дополнительное обучение, гибкую возможность учиться и развиваться. Миссия Вирумааского колледжа - поддерживать и стимулировать развитие прежде всего людей Ида-Вирумаа, предлагая качественное образование и практические умения. Конечно же, мы приглашаем учиться людей со всей Эстонии".

Получившая в Вирумааском колледже TalTech микростепень в сфере предпринимательства и управления проектами руководитель общепитовской группы Дайси Кроон указывает на практическую пользу обучения.

- Прежде я не знала всех принципов управления проектами, например, как более точно руководить бизнес-процессами. Начало было довольно трудным, это же можно сказать также об основах предпринимательства и управлении командной работой. Так как я руковожу маленькой командой, то теперь умею лучше анализировать поведение людей. Свою прежнюю повседневную работу я выполняю значительно эффективнее и результативнее, - отмечает Кроон.

Прием на обучение с получением микростепени продолжится до 23 августа.

В Вирумааском колледже можно поступить осенью на обучение по программам микростепени в различных областях деятельности:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, САМОРАЗВИТИЕ

1. Предпринимательство и управление проектами

2. Академическое владение языком

3. Эстонский разговорный и грамотный язык

4. Самовыражение в мультикультурной среде

5. Умение общаться и выразить себя на эстонском языке

ИНФОТЕХНОЛОГИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Аналитика данных

2. Дигитальная грамотность и кибербезопасность (для продвинутых)

3. I Прикладное программирование

4. II Прикладное программирование

5. Связь и компьютерные сети

6. Пакеты программного обеспечения

7. Черчение с помощью компьютера (CAM, CAD)

АВТОМАТИКА

1. Автоматизация процессов

2. Основы промышленной автоматики

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

1. Химический анализ: классические и инструментальные методы

2. Химическая безопасность и охрана окружающей среды

3. Гидравлическое оборудование и теплообменники

Что еще важно знать?

Предлагаемые в Вирумааском колледже TalTech микростепени:

* состоят из двух или более учебных предметов уровневого обучения

* получают в течение одного-трех семестров

* являются целостными программами дополнительного обучения, учитывающими потребности рынка труда в определенной области

* организованы в учебе совместно со студентами, обучающимися в форме сессий

* являются платными (смотри ставки платы за открытое обучение в TalTech): 1 EAP = 55 eвро.

Вирумааский колледж TalTech является партнером карты обучения Эстонской кассы по безработице, что позволяет ходатайствовать там о компенсации расходов на обучение.

При необходимости качественное и приемлемое по цене размещение можно найти в расположенном по соседству с колледжем "Virumaa Hostel". Для учащихся на микростепень действуют студенческие цены.

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