Микростепень Вирумааского колледжа TalTech - это возможность для поворота в карьере

В рамках меры крупных инвестиций фонда справедливого перехода поддерживают несколько очень новаторских и амбициозных проектов, продвигающих экспорт и жизнеспособное развитие. Например, строящийся в Нарве завод магнитов, создаваемый на северном побережье Чудского озера "Loodusspaahotell" и планируемый в Йыхви завод протеинов. Всем этим предприятиям потребуются новые, образованные специалисты в различных областях техники и экономики. А также обладающие различными умениями инженеры, IT-специалисты, эксперты по логистике, специалисты по маркетингу и продаже.

Однако хватит ли в нашем уезде работников с необходимыми умениями, или же предприятиям придется ввозить специалистов из других уездов и даже из-за рубежа? Еще есть время пополнить свои умения и подготовиться к повороту в карьере, ведь для людей Ида-Вирумаа созданы различные возможности переобучения и дополнительного обучения. Одна из таких возможностей - получение микростепени. Это дает возможность опробовать новую область деятельности - и если она окажется подходящей, то можно будет двигаться дальше к уровневому обучению, открывая дверь для поиска рабочего места мечты здесь же, в Ида-Вирумаа.