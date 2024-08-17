Жители Йыхви, Силламяэ и Кивиыли могут еще около месяца просить о пособии на отопительное оборудование

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) продлевает тур ходатайств о пособии на обновление отопительного оборудования с первоначального срока 21 августа до 11 сентября.

Если открытый в феврале тур был сосредоточен на приведении в порядок старых и установке новых печей, а также на подключении к центральному отоплению, то на этот раз можно также получить пособие на установку теплонасосов воздух-вода, геотермальных насосов и дровяных или пеллетных котлов. Общий бюджет тура составляет 15,9 млн евро. Фонд предпринимательства и инноваций принимает и оценивает все без исключения поданные в этот период ходатайства, независимо от их количества.

В зависимости от региона размер пособия составляет 50% или 70%. Ставка пособия в размере 70% предусмотрена в Ида-Вирумаа для Йыхви, Кивиыли и Силламяэ, в Йыгевамаа - для Йыгева и Пылтсамаа, в Валгамаа - для Валга, Отепяэ и Тырва. Жители других самоуправлений Ида-Вирумаа просить о пособии не могут.

"Северное побережье" писало в прошлом году, что пособие планируют давать в городах, где его предполагаемое влияние на качество воздуха и здоровье людей будет самым большим. Города были выбраны на основании исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.