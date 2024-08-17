Государство продлило до сентября прием ходатайств об обновлении отопительного оборудования. В Ида-Вирумаа о поддержке могут просить жители только трех городов.
Жители Йыхви, Силламяэ и Кивиыли могут еще около месяца просить о пособии на отопительное оборудование
Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) продлевает тур ходатайств о пособии на обновление отопительного оборудования с первоначального срока 21 августа до 11 сентября.
Если открытый в феврале тур был сосредоточен на приведении в порядок старых и установке новых печей, а также на подключении к центральному отоплению, то на этот раз можно также получить пособие на установку теплонасосов воздух-вода, геотермальных насосов и дровяных или пеллетных котлов. Общий бюджет тура составляет 15,9 млн евро. Фонд предпринимательства и инноваций принимает и оценивает все без исключения поданные в этот период ходатайства, независимо от их количества.
В зависимости от региона размер пособия составляет 50% или 70%. Ставка пособия в размере 70% предусмотрена в Ида-Вирумаа для Йыхви, Кивиыли и Силламяэ, в Йыгевамаа - для Йыгева и Пылтсамаа, в Валгамаа - для Валга, Отепяэ и Тырва. Жители других самоуправлений Ида-Вирумаа просить о пособии не могут.
"Северное побережье" писало в прошлом году, что пособие планируют давать в городах, где его предполагаемое влияние на качество воздуха и здоровье людей будет самым большим. Города были выбраны на основании исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.
Чтобы получить пособие, жилье ходатайствующего должно быть принято в эксплуатацию до 1 января 2010 года. В жилье должно быть локальное отопление или местное, а источником энергии должно служить твердое топливо. Максимальный размер пособия - до 10000 евро на жилье.
Пособие не дают на реконструкцию плиты или камина, так как они не служат главными источниками отопления и поэтому не оказывают на наружный воздух эффекта, сравнимого с эффектом от главных источников отопления. Пособие не выдают также на замену имеющегося теплонасоса на насос более новой модели.
EIS сообщил, что целью пособия является более чистый воздух, то есть пособие выдают только в случае, если в порядок приведена домовая система отопления в целом. "Ходатайствовать о пособии только для приобретения теплонасоса невозможно, если одновременно не реконструируют или не убирают имеющуюся в доме печь, ведь не приведенная в порядок печь по-прежнему загрязняла бы воздух. При подключении к центральному отоплению приводить в порядок старую печь не обязательно, но ее можно сохранить в интересах энергобезопасности", - сообщил EIS.