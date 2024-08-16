Большой концерт "Viru laul 24" выведет на сцену более 200 музыкантов, солист - Алика

Участвующая в концертах в качестве солиста Алика призналась, что очень ждет выхода на сцену вместе с Ида-Вируским сводным хором и Нарвским городским симфоническим оркестром.

- Для меня возможность выступать на таком масштабном и важном для Эстонии мероприятии - это почетная задача. Особенно радует, что один из концертов пройдет в моем родном городе Нарва, - прокомментировала Алика.

Инициатором и художественным руководителем масштабного проекта "Viru laul 24" является руководитель Эстонского музыкального совета и дирижер Хирво Сурва, сам уроженец Ида-Вирумаа. "Viru laul 24" входит в годовую программу культурного богатства.

Запись и специальную передачу о кохтла-ярвеском концерте сделает ERR.

По Хирво Сурва, концерты объединят музыку, эстоноязычные тексты песен и настроение публики по случаю празднования Дня восстановления независимости.

- Цель "Viru laul 24" - через музыку приблизить ида-вирускую молодежь к эстонской культуре, звуковому творчеству и языку. Созданный специально для этого мероприятия Ида-Вирумааский молодежный сводный хор исполнит на эстонском языке песни Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал. Я считаю очень значимым, что это произойдет именно в Ида-Вирумаа, и частично в исполнении певцов, для которых эстонский язык не является родным, прозвучат также три новые песни Эхала/Тунгал. Это станет к тому же достойным вкладом в нашу традицию хоровой песни, - отметил Сурва.

Участники сводного хора с ноября репетировали сложные песни, которые прозвучат на концерте. На проходившей накануне летнего отпуска совместной репетиции Олав Эхала и Леэло Тунгал хвалили и подбадривали юных хористов. Леэло Тунгал особенно хвалила произношение юных певцов - чистое и свойственное эстонскому языку.

Хоровая студия "So-La-Re". Фото: FB

В сводный хор, созданный для "Viru Laul 24", входят учащиеся Кохтла-Ярвеской гимназии, Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школы, Нарвской Кесклиннаской школы, инструментального отделения и хора девочек Нарвской музыкальной школы, Нарвский хор мальчиков, учащиеся Нарвской Ваналиннаской основной школы, Синимяэской основной школы, смешанный хор "Вдохновение", члены хора Тойлаской гимназии. Вместе с ними на сцену "Viru laul 24" выйдут также тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, хор девочек ETV, юношеский хор и мужской квинтет хора мальчиков национальной оперы "Эстония", хоровая студия "So-La-Re", студенты Эстонской академии музыки и театра, музыканты из Эстонского союза исполнителей и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры.