Летные дни в Ольгина в этом году отменяются

"Уважаемые друзья, по не зависящим от нас причинам мы вынуждены перенести летные дни Ольгина на следующий год, так как главный организатор мероприятия НКО "Skymasters Club" не успело получить к требуемому сроку все необходимые согласования по обеспечению безопасности на общественном мероприятии для проходящего 17-18 августа 2024 г. мероприятия", - сообщил аэродром Ольгина.