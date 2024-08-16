Летные дни, которые должны были состояться на аэродроме Ольгина под Нарвой на этой неделе, отменяются, так как организатор не получил в срок необходимые согласования.
Летные дни в Ольгина в этом году отменяются
"Уважаемые друзья, по не зависящим от нас причинам мы вынуждены перенести летные дни Ольгина на следующий год, так как главный организатор мероприятия НКО "Skymasters Club" не успело получить к требуемому сроку все необходимые согласования по обеспечению безопасности на общественном мероприятии для проходящего 17-18 августа 2024 г. мероприятия", - сообщил аэродром Ольгина.
В программу летных дней должны были войти показательные выступления опытных парашютистов, прыжки с парашютом, шоу авиамоделей, демонстрационные полеты, акробатические трюки, фигурные полеты и полеты для желающих, пробные полеты на симуляторе, полеты на частном самолете и планере, а также многое другое.