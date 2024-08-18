Большинство работников Эстонии недовольны своей зарплатой

Как следует из опроса, проведенного порталом трудоустройства CV.ee, 35% респондентов ответили, что у них нет возможности откладывать средства. 26% опрошенных могут откладывать до 10% зарплаты, то есть довольно небольшую часть.

"В нынешних экономических условиях работникам трудно откладывать деньги, поскольку зарплаты не поспевают за ростом стоимости жизни, - сказал руководитель отдела продаж CV.ee Индрек Харьяк. - Судя по результатам опроса работодателей, в ближайшее время не стоит ожидать значительного повышения зарплат, что, в свою очередь, все больше затрудняет достижение финансовой безопасности".

Свыше 75% сотрудников недовольны своей нынешней зарплатой. Это заставляет соискателей беспокоиться о будущем, поскольку их зарплата не покрывает расходы на жизнь и у них нет финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств. Работодатели также решили в ближайшие месяцы не повышать зарплаты и не вводить новых дополнительных бонусов, что может еще больше снизить финансовую уверенность сотрудников и увеличить стресс по поводу будущего.

У почти половины сотрудников повышение зарплаты за последний год было минимальным или отсутствовало вовсе. Лишь треть сотрудников получили повышение в размере 5-10%, а у некоторых зарплаты даже уменьшились. Это ставит многих людей в сложное положение, когда справляться с ростом стоимости жизни становится все труднее, отмечает портал.

В опросе, проведенном порталом CV.ee, приняли участие 3500 жителей Эстонии в возрасте от 20 до 59 лет.