Театрализованный показ исторических костюмов

В музейной коллекции, возникшей более 20 лет назад из творческого хобби, накопилось около 70 исторических костюмов. Они были созданы в период с 1997 по 2017 год, когда в городе активно действовал "Театр исторического костюма". Это собрание и теперь имеет большое культурное значение, особенно для жителей города, ведь нарвитяне вложили свое мастерство и страсть в создание более чем 500 предметов одежды.

По словам одного из организаторов предстоящего мероприятия Дарьи Бояровой, два десятилетия к каждому сезону увлеченные горожане, в числе которых были как взрослые, так и школьники, шили новые наряды, соответствующие разным временам, с целью напомнить или представить современникам прежнюю жизнь нарвитян. Это не просто предметы одежды - они вдохновлены историей и искусством, и хотя не являются точными копиями, но все же отражают дух минувшего времени. Не случайно некоторые из них появились в кино, театральных постановках и на фотографиях, что добавляет всей коллекции особую актуальность и значимость.

- Несколько лет костюмы находились в запасниках, но иногда их частично доставали для участия в разных проектах, - подчеркнула она. - В прошлом году летом их надевали на артистов при съемках комедийного сериала "Границы ключ", а осенью в Нарвском замке проходила выставка "Пограничная крепость: история в костюмах", приуроченная к премьере этого фильма. Ее посещение входило в программу специальных туров "Легенды Старой Нарвы".

На этот раз коллекция возвращается, чтобы вновь представить историю Нарвы через призму изменчивой моды. По словам Дарьи Бояровой, инициаторами театрализованного показа выступили школьники. Художественный руководитель "Зеркала истории" - Наталья Чистякова. Театрализованный показ длится около полутора часов.