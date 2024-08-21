Ср, 21.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве девять россиян и двое украинцев были отправлены обратно в Россию

Copy
Очередь и погранично-томоженный контроль на границе в Нарве. Нарвский погранпункт 8 августа.
Очередь и погранично-томоженный контроль на границе в Нарве. Нарвский погранпункт 8 августа. Фото: Ilja Smirnov

Во время праздников пограничники препятствовали въезду в Эстонию на пограничном переходе «Нарва-1» девяти гражданам России, трем гражданам Молдовы и двум гражданам Украины.

Наиболее частыми причинами остановки были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

Ключевые слова

Нарва
Наверх