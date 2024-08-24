По инициативе молодежи Тойлаской волости в Эстонском шахтном музее появилась новая услуга приключенческого туризма - квест, под который приспособили бывшие помещения склада взрывчатых веществ.
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Квест на складе взрывчатки ⟩ Проверка нервов и находчивости в шахтном музее в Кохтла-Нымме
Хотя в Эстонии квесты довольно распространены, в Ида-Вирумаа до сих пор был только один, расположенный в Нарве. Открывшийся в четверг на прошлой неделе квест - единственный в своем роде, поскольку находится под землей на глубине 8 метров и связан с историей шахты "Kohtla". Уникальности ему добавляет и то, что инициировала идею, разработала решение и создала квест молодежь Тойлаской волости в возрасте 14-17 лет.