Квест на складе взрывчатки Проверка нервов и находчивости в шахтном музее в Кохтла-Нымме

Хотя в Эстонии квесты довольно распространены, в Ида-Вирумаа до сих пор был только один, расположенный в Нарве. Открывшийся в четверг на прошлой неделе квест - единственный в своем роде, поскольку находится под землей на глубине 8 метров и связан с историей шахты "Kohtla". Уникальности ему добавляет и то, что инициировала идею, разработала решение и создала квест молодежь Тойлаской волости в возрасте 14-17 лет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"До следующего взрыва остался один час…"

Когда участников квеста запирают в первой комнате, они слышат, нажав на красную кнопку на стене, зловещее вступление:

"Сейчас 1 апреля 2001 года. Отработавшая 64 года и добывшая около 50 миллионов тонн сланца шахта "Kohtla" закончила деятельность. Большинство работников шахты навсегда покинули ее территорию. Твоя команда - последняя. Ваша задача - проследить, чтобы все шахтеры покинули производственные здания, и окончательно запереть за собой двери. Однако со склада взрывчатки раздаются взрывы.

Твоя команда идет проверить, в чем дело, однако вы оказываетесь заперты в помещениях склада взрывчатки, расположенных на глубине 8 метров. Взрывники забыли деактивировать плановые взрывы. До следующего взрыва остался один час. Сумеете ли вы выбраться?".