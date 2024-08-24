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Новый руководитель Йыхвиской школы программирования Кятлин Мерисалу наслаждается работой в интернациональном сообществе

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Кятлин Мерисалу обживается в Йыхви и продолжает руководить танцевальными коллективами в Пайде, а также является членом художественного комитета следующего всеобщего праздника танца.
Кятлин Мерисалу обживается в Йыхви и продолжает руководить танцевальными коллективами в Пайде, а также является членом художественного комитета следующего всеобщего праздника танца. Фото: Marija Vie

Последние недели Йыхвиская школа программирования полна желающих попасть туда на обучение. Новый руководитель учебного центра kood/Jõhvi Кятлин Мерисалу планирует сама сдать несколько вступительных экзаменов, чтобы побывать в шкуре ученика. Более того, женщина, которая много лет преподавала народный танец, обнаружила, что мир технологий очень увлекателен.

- Вы родом из Пайде и известны в основном как преподаватель народных танцев, а также как художественный руководитель Ярвамааского уездного праздника танца. Как Йыхви и школа программирования вписываются в эту картину?

- На самом деле у меня очень разнообразный опыт. Я организатор молодежной работы со степенью магистра и занималась работой с молодежью на разных уровнях: начинала в волости, затем работала в молодежном центре, потом в школе и, наконец, на государственном уровне в Союзе молодежных объединений Эстонии. Я также работала в школе учителем физкультуры/движения и завучем.

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