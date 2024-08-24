Новый руководитель Йыхвиской школы программирования Кятлин Мерисалу наслаждается работой в интернациональном сообществе

- Вы родом из Пайде и известны в основном как преподаватель народных танцев, а также как художественный руководитель Ярвамааского уездного праздника танца. Как Йыхви и школа программирования вписываются в эту картину?

- На самом деле у меня очень разнообразный опыт. Я организатор молодежной работы со степенью магистра и занималась работой с молодежью на разных уровнях: начинала в волости, затем работала в молодежном центре, потом в школе и, наконец, на государственном уровне в Союзе молодежных объединений Эстонии. Я также работала в школе учителем физкультуры/движения и завучем.