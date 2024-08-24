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СПИСОК СОСТАВЛЕН В Кохтла-Ярве готовятся к сносу "замков с привидениями"

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Жильцы дома на Уус, 11 уверены, что их дом еще может послужить людям.
Жильцы дома на Уус, 11 уверены, что их дом еще может послужить людям. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Участвуя в государственной программе для решения проблемы опустевших квартирных домов, Кохтла-Ярве подготовил ходатайство в Министерство финансов о поддержке в сумме 680965 евро. Подготовительные работы идут, а первоначальный список пришлось сократить.

На первом этапе в списке домов под снос было 13 адресов, но дома на Вахтра, 8 и Уус, 9а исключили, так как они не соответствовали условиям программы. На этой неделе жильцы еще одного дома - на Уус, 11 - получили сообщение о том, что пока их тоже не станут расселять.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Александра Кейвабу, выяснилось, что государство готово оплатить не все расходы, связанные с переселением собственников квартир, необходимо также самофинансирование, поэтому список пришлось пересмотреть, а сроки сдвинуть на полгода.

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Экономика
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