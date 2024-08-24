СПИСОК СОСТАВЛЕН В Кохтла-Ярве готовятся к сносу "замков с привидениями"

Участвуя в государственной программе для решения проблемы опустевших квартирных домов, Кохтла-Ярве подготовил ходатайство в Министерство финансов о поддержке в сумме 680965 евро. Подготовительные работы идут, а первоначальный список пришлось сократить.
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На первом этапе в списке домов под снос было 13 адресов, но дома на Вахтра, 8 и Уус, 9а исключили, так как они не соответствовали условиям программы. На этой неделе жильцы еще одного дома - на Уус, 11 - получили сообщение о том, что пока их тоже не станут расселять.
По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Александра Кейвабу, выяснилось, что государство готово оплатить не все расходы, связанные с переселением собственников квартир, необходимо также самофинансирование, поэтому список пришлось пересмотреть, а сроки сдвинуть на полгода.