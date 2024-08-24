СПИСОК СОСТАВЛЕН В Кохтла-Ярве готовятся к сносу "замков с привидениями"

На первом этапе в списке домов под снос было 13 адресов, но дома на Вахтра, 8 и Уус, 9а исключили, так как они не соответствовали условиям программы. На этой неделе жильцы еще одного дома - на Уус, 11 - получили сообщение о том, что пока их тоже не станут расселять.