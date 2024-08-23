Попавший под машину вблизи Йыхви волк оказался шакалом

Поздним вечером 19 августа в центр тревоги сообщили, что в деревне Котинука Йыхвиской волости на шоссе Таллинн-Нарва на дороге находится животное. Спасатели обнаружили получившего травму зверя и, посчитав, что это молодой волк, доставили его в Пяйтеский приют для животных.

Однако там выяснилось, что речь идет о шакале. Хозяйка приюта Ксения Клочкова сказала, что повреждения у животного были настолько тяжкими, что оно скончалось через пару часов. По словам Клочковой, в их приют шакалы раньше не попадали, но ей известно, что в регионе они обитают. "Подруга прислала мне в прошлом году снятое в Силламяэ видео, на котором это животное бегало возле жилых домов", - сказала она.

Исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни сказал, что за последние четыре года в Ида-Вирумаа застрелили двух шакалов. "Шакал не является ввезенным в Эстонию чуждым видом, как, например, енотовидная собака или американская норка. Он сам пришел сюда естественным путем, поэтому является охотничьей дичью", - отметил Винни. Это значит, что охота на шакалов тоже урегулирована и разрешена с сентября по февраль.

Так как шакал обитает главным образом на прибрежных лугах, то в Эстонии он распространен в основном на прибрежных территориях, то есть в западной и северной Эстонии, где его рацион обогащают птицы. В глубь материка он, по словам Винни, особенно не заходит, так как там хозяйничает волк, являющийся смертельным врагом шакала. "В общем выходит так, что там, где есть шакалы, не хочет находиться лиса, а там, где есть волк, не хочет жить шакал. То есть шакал питается лисами, а волк - шакалами", - описал Винни.

Шакалы появились в Эстонии более десяти лет назад. В 2013 году охотники застрелили вблизи Кивиыли самца шакала, который стал одним из первых обнаруженных в Эстонии представителей этого вида.

По данным Википедии, ареал шакала простирается от Центральной Африки через Ближний Восток и Центральную Азию до полуострова Индостан. Северная граница ареала проходит через Кавказ и Молдову, а также Венгрию и Австрию. Через несколько лет после появления шакалов в Эстонии их стали встречать также в Дании и Финляндии.