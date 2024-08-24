Этим летом в Нарве не заладился уход за зелеными зонами: только-только взявшаяся за это дело в приграничном городе компания два месяца не получает денег, так как муниципальный заказчик не доволен качеством ухода за газонами и клумбами. Жалобы поступают чиновникам и от рядовых нарвитян.
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Плохо покошенные газоны почти довели Нарву до суда
Акционерное общество "Stell Eesti" второй месяц добивается от Нарвского департамента городского хозяйства оплаты по двум счетам и для убедительности подключило адвокатское бюро. Неоплаченными остаются работы по уходу за зелеными зонами почти по всей Нарве в июне и июле - в сумме на 325390 евро. Оплата за текущий август, соответственно, тоже грозит оказаться под вопросом. Естественно, копятся и пени.
В целом по Эстонии известная фирма "Stell" только в этом году вышла на нарвские газоны и клумбы: до нее их обслуживанием занималась местная компания "Gulib", немного "Krausberg Eesti", а в прошлом и Николай Осипенко через свою контору "N&V".