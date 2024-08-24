Плохо покошенные газоны почти довели Нарву до суда

Акционерное общество "Stell Eesti" второй месяц добивается от Нарвского департамента городского хозяйства оплаты по двум счетам и для убедительности подключило адвокатское бюро. Неоплаченными остаются работы по уходу за зелеными зонами почти по всей Нарве в июне и июле - в сумме на 325390 евро. Оплата за текущий август, соответственно, тоже грозит оказаться под вопросом. Естественно, копятся и пени.