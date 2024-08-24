Чем власти Кохтла-Ярве оправдывают повышение зарплат членам горуправы?

Согласно проекту внесения поправок в постановление "Назначение вознаграждений членам Кохтла-Ярвеской горуправы", нынешний месячный оклад мэра в размере 4320 евро повысится до 5000 евро, а оклад вице-мэров в размере 3780 евро – до 4400 евро, пишет rus.err.

В пояснительной записке к проекту внесения поправок указывается, что нынешние ставки оклада не менялись в течение пяти с половиной лет, тогда как за это время индекс потребительских цен вырос более чем на 40%, минимальная месячная зарплата повысилась с 540 до 820 евро, то есть на 50%, средняя зарплата по Эстонии выросла на 40%, то есть с 1341 до 1904 евро, а средний доход в Кохтла-Ярве увеличился с 979 до 1198 евро, то есть на 20%.

"Изменение постановления необходимо, чтобы сделать вознаграждения мэра и членов мэрии современными и конкурентоспособными. Зарплаты членов Кохтла-Ярвеской городской управы ниже зарплат глав ряда самоуправлений, таких как Отепя, Раквере, Вильянди, не говоря уже о так называемых волостях золотого кольца Таллинна, но они также ниже зарплат в ближайших к Кохтла-Ярве Йыхвиской и Алутагузеской волостях", говорится в записке.

Ранее оппозиция резко критиковала план повышения зарплат руководителям города.

"Прилагаемая к проекту пояснительная записка, пытающаяся оправдать повышение зарплат, полна манипулятивных аргументов и полуправды. В ней ссылаются, правда, на рост индекса потребительских цен и средней зарплаты, однако ловко упускают из вида то, что жители Кохтла-Ярве вынуждены обходиться гораздо меньшими доходами. План городских властей повысить свои зарплаты на 15%, в то время как жители города борются с экономическими трудностями, совершенно необоснован"писала член горсобрания Маре Роозилехт в "Северном побережье" от 17 августа.

По ее словам, аргумент, что низкая заработная плата препятствует найму компетентных работников, смехотворен.

"Непонятно, каким образом повышение зарплаты мэра влияет на повышение зарплат чиновников. Я полностью согласна, что чиновникам, которые соответствуют должностным требованиям, зарплату поднимать следует. Однако состав горуправления прежде всего политический. Часто на руководящие посты попадают люди, которые угодны коалиции и не являются экспертами в своей области. Ярким примером служит бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры, деятельность которого оставляла желать лучшего", написала Роозилехт.