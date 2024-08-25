Власти Йыхви не согласны с предложением отменить слияние с волостью Тойла, поскольку не считают его целесообразным.
Йыхви не согласился с предложением отменить слияние с Тойла
В ходе публичного обсуждения плана развития Йыхви на 2025-2035 годы прозвучало, среди прочего, предложение отменить слияние с Тойла, переговоры о котором сейчас ведутся.
Муниципальные власти пришли к выводу, что такое решение на данный момент не оправдано, поскольку в настоящее время ведутся переговоры о слиянии, и огончательное решение в будущем будет принято волостными собраниями.
Также Йыхви было заказано исследование по поводу последствий объединения.