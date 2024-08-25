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Йыхви не согласился с предложением отменить слияние с Тойла

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Являющийся символом Йыхви олень сохранится в символике нового самоуправления и после объединения с Тойла, однако о том, станет Йыхви как административная единица волостью или городом, два самоуправления в течение почти что года договориться так и не смогли.
Являющийся символом Йыхви олень сохранится в символике нового самоуправления и после объединения с Тойла, однако о том, станет Йыхви как административная единица волостью или городом, два самоуправления в течение почти что года договориться так и не смогли. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Власти Йыхви не согласны с предложением отменить слияние с  волостью Тойла, поскольку не считают его целесообразным.

В ходе публичного обсуждения плана развития Йыхви на 2025-2035 годы прозвучало, среди прочего, предложение отменить слияние с Тойла, переговоры о котором сейчас ведутся.

Муниципальные власти пришли к выводу, что такое решение на данный момент не оправдано, поскольку в настоящее время ведутся переговоры о слиянии, и огончательное решение  в будущем будет принято волостными собраниями.

Также Йыхви было заказано исследование по поводу последствий объединения.   

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