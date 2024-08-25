Йыхви не согласился с предложением отменить слияние с Тойла

Являющийся символом Йыхви олень сохранится в символике нового самоуправления и после объединения с Тойла, однако о том, станет Йыхви как административная единица волостью или городом, два самоуправления в течение почти что года договориться так и не смогли.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik