Энергофирма не хочет содержать известный Нарвский памятник

Городская власть Нарвы включила известный памятник в список ценных объектов, что повлечет за собой обязанность владельца содержать его.

Однако, по мнению Enefit Power AS, рассматриваемый объект не имеет ни архитектурной, ни культурной ценности. «В связи с вышеизложенным Enefit Power AS не может согласиться на включение монументального объекта «Энергия» в список ценных отдельных объектов и не желает брать на себя обязательства, связанные с необходимостью восстановления, реконструкции или другой деятельности рассматриваемого строения или его окрестностей", - говорится в письме энергетической компании в горуправу.

При этом добавили, что если, по мнению городской управы Нарвы, монументальный объект "Энергия" является ценным отдельным объектом, и в этом случае важно обеспечить его сохранность, они предлагают назначить владелцем памятника город Нарва, который обеспечит поддержание памятника и сохранение его ценности в будущем.

"Мы также предлагаем предусмотреть в общей планировке возможность переноса памятника, если исходя из перспективы развития объекта не удастся сохранить памятник на существующем месте", - заявили в предприятии. Городская власть Нарвы еще не приняла решения.

Созданный Рихо Кульдом Памятник «Энергия» был установлен в 1982 году.