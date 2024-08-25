Энергокомпания не хочет содержать нарвский памятник

Городская власть Нарвы включила памятник "Энергия" в список ценных объектов, что повлечет за собой обязанность владельца содержать его.

Однако, по мнению "Enefit Power", рассматриваемый объект не имеет ни архитектурной, ни культурной ценности. "В связи с вышеизложенным АО "Enefit Power" не может согласиться на включение монументального объекта "Энергия" в список ценных отдельных объектов и не желает брать на себя обязательства, связанные с необходимостью восстановления, реконструкции или другой деятельности рассматриваемого строения или его окрестностей", - говорится в письме энергетической компании в Нарвскую горуправу.

При этом добавили, что если, по мнению городской управы, монументальный объект "Энергия" является ценным объектом и важно обеспечить его сохранность, тогда они предлагают назначить владельцем памятника город Нарва, который обеспечит поддержание состояния памятника в будущем.

"Мы также предлагаем предусмотреть в общей планировке возможность переноса памятника, если, исходя из перспективы развития объекта, не удастся сохранить памятник на существующем месте", - заявили в предприятии.

Городская власть Нарвы еще не приняла решения.

Этот созданный Рихо Кульдом памятник "Энергия" был установлен рядом с Балтийской электростанцией в 1982 году.