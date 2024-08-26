Средняя зарплата перевалила к середине года за две тысячи

"Хотя средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была выше, чем в первом, за последние четыре квартала рост зарплат замедлился. На это указывают и данные за второй квартал этого года", - прокомментировала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Она уточнила, что средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3468 евро), финансовой и страховой деятельности (3163 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (3138 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1262 евро), в предоставлении прочих видов услуг (1314 евро) и операциях с недвижимостью (1396 евро).

- По сравнению с прошлым годом зарплата более всего выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в предоставлении прочих видов услуг, - пояснила аналитик.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2023 - 2-й квартал 2024. Фото: Statistikaamet

Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) - 2233 евро, а также Тарту - 2039 евро.

Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.

- Хотя в большинстве уездах Эстонии зарплата все еще остается ниже среднего по стране, зарплаты по-прежнему растут. По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (9,4%), Хийуском (8,6%) и Валгаском (8,5%) уездах, - отметила Эвели Вооленс.