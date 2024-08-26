Средняя по Эстонии месячная брутто-зарплата во втором квартале 2024 года составила 2007 евро, что на 7,2% больше, чем в тот же период прошлого года. В Ида-Вирумаа зарплаты повысились тоже ощутимо, как отмечают в Департаменте статистики.
Средняя зарплата перевалила к середине года за две тысячи
"Хотя средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была выше, чем в первом, за последние четыре квартала рост зарплат замедлился. На это указывают и данные за второй квартал этого года", - прокомментировала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.
Она уточнила, что средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3468 евро), финансовой и страховой деятельности (3163 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (3138 евро).
Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1262 евро), в предоставлении прочих видов услуг (1314 евро) и операциях с недвижимостью (1396 евро).
- По сравнению с прошлым годом зарплата более всего выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в предоставлении прочих видов услуг, - пояснила аналитик.
Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) - 2233 евро, а также Тарту - 2039 евро.
Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.
- Хотя в большинстве уездах Эстонии зарплата все еще остается ниже среднего по стране, зарплаты по-прежнему растут. По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (9,4%), Хийуском (8,6%) и Валгаском (8,5%) уездах, - отметила Эвели Вооленс.