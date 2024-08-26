Новые правила на восточной границе коснутся домашних питомцев

С 16 сентября анализ титра антител против бешенства для питомцев, прибывающих в Евросоюз из России и Беларуси, становится обязательным. С того дня у владельцев собак, кошек и белых хорьков на границе будут требовать результаты актуального анализа на антитела к бешенству.

По словам Олева Калда, заведующего отделом здоровья и благополучия животных в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, изменение касается как коммерческого, так и некоммерческого перемещения. "Все собаки, кошки и белые хорьки, которые въезжают из России или Беларуси в Европейский Союз, должны помимо вакцинации против бешенства пройти тест на антитела к вирусу бешенства. Это означает, что через 30 дней после вакцинации ветеринар должен взять анализ крови и провести тест на антитела в признанной лаборатории. Если тест показывает, что антител достаточно, то через три месяца после взятия анализа крови животное может ехать в любую страну ЕС", - пояснил Калда.

Изменение касается и тех животных, которые путешествуют из Эстонии в Россию или в Беларусь и будут возвращаются домой после 16 сентября. "В таком случае мы рекомендуем сделать тест на антитела до отъезда из Эстонии. Результат теста должен быть внесен в Европейский паспорт животного, а также следует иметь с собой лабораторный ответ", - сказал Калда.

По данным Gazeta.ee, в России имеется две аккредитованные лаборатории, занимающиеся анализом титра на антитела против бешенства, они находятся в Москве и Владимире. В Беларуси и Эстонии аккредитованных лабораторий нет, анализ отправляется за границу и получение ответа занимает в среднем 2-3 недели.