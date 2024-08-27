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Инфостенды рассказывают как об истории Вока, так и том, что могло бы здесь быть

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Прожившая в Вока сорок лет Урси Йоост показывает "новоприбывшему" вокасцу Марко Сандре на фото дом, где сама когда-то жила. "Раньше это было общежитие, а когда его переделали в квартирный дом, мы прожили там с 1991 года восемь лет. В расположенном рядом доме была в то время амбулатория", - рассказала она. На заднем плане видны так называемые финские дома, однако от них на сегодня не осталось и следа.
Прожившая в Вока сорок лет Урси Йоост показывает "новоприбывшему" вокасцу Марко Сандре на фото дом, где сама когда-то жила. "Раньше это было общежитие, а когда его переделали в квартирный дом, мы прожили там с 1991 года восемь лет. В расположенном рядом доме была в то время амбулатория", - рассказала она. На заднем плане видны так называемые финские дома, однако от них на сегодня не осталось и следа. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

"На сегодня в Вока переехало довольно много молодежи, которая почти ничего не знает об истории появления этого поселка", - объяснила член правления НКО "Meie Voka" Урси Йоост, почему у общины возникла мысль установить инфостенды, знакомящие с историей Вока.

Современный Вока был построен, по сути, целиком на пустом месте в советский период, и его возвели для расселения своих работников два предприятия: Кохтла-Ярвеское районное объединение Эстонской сельхозтехники (ЭСХТ) и колхоз "Кальюранд".

Раньше на месте поселка Вока простирались поля с разбросанными между ними хуторами, рядом с шоссе Таллинн-Нарва (сейчас там проходит поселковая улица Нарвское шоссе) находился в старину комплекс почтовой станции, а на высоком берегу у моря отдельно располагалось поместье с парком - мыза Вока. В советское время тут появились производственные здания и жилые дома для работников.

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