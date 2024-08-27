"На сегодня в Вока переехало довольно много молодежи, которая почти ничего не знает об истории появления этого поселка", - объяснила член правления НКО "Meie Voka" Урси Йоост, почему у общины возникла мысль установить инфостенды, знакомящие с историей Вока.
Для подписчиков
Инфостенды рассказывают как об истории Вока, так и том, что могло бы здесь быть
Современный Вока был построен, по сути, целиком на пустом месте в советский период, и его возвели для расселения своих работников два предприятия: Кохтла-Ярвеское районное объединение Эстонской сельхозтехники (ЭСХТ) и колхоз "Кальюранд".
Раньше на месте поселка Вока простирались поля с разбросанными между ними хуторами, рядом с шоссе Таллинн-Нарва (сейчас там проходит поселковая улица Нарвское шоссе) находился в старину комплекс почтовой станции, а на высоком берегу у моря отдельно располагалось поместье с парком - мыза Вока. В советское время тут появились производственные здания и жилые дома для работников.