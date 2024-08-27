Инфостенды рассказывают как об истории Вока, так и том, что могло бы здесь быть

Прожившая в Вока сорок лет Урси Йоост показывает "новоприбывшему" вокасцу Марко Сандре на фото дом, где сама когда-то жила. "Раньше это было общежитие, а когда его переделали в квартирный дом, мы прожили там с 1991 года восемь лет. В расположенном рядом доме была в то время амбулатория", - рассказала она. На заднем плане видны так называемые финские дома, однако от них на сегодня не осталось и следа.

Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik