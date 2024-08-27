Команда Силламяэ по мини-футболу, которая, став чемпионом Эстонии, получила право на участие в евросерии, одержала одну победу и потерпела два поражения в предварительном турнире Лиги чемпионов в Швеции.
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Первая проба сил силламяэских футзалистов в евросерии принесла одну победу и два поражения
Команда, которая раньше называлась "NPM Silmet", теперь выступает в евроиграх под новым названием "FC Silla". В стартовом матче турнира силламяэсцы со счетом 3:10 уступили хозяевам - команде "Uddevalla Futsal Club". Затем они потерпели поражение от азербайджанского клуба "Araz" со счетом 0:7.
В последней игре против североирландской команды "Sparta Belfast" силламяэсцы в начале матча уступали в счете, но затем взяли игру под свой контроль и довели свое преимущество до четырех мячей - 6:2. Ирландцы за две минуты забили три мяча, но "FC Silla" удалось удержать преимущество 6:5 до финального свистка.