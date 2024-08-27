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Безработных в Эстонии стало немного меньше

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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Количество безработных в Эстонии снижается третью неделю подряд, отмечает в своей публикации новостной портал Rus.ERR.

По состоянию на 25 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 49486 человек_ что на 199 меньше, чем неделей ранее, ќак подсчитал Rus.ERR. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до отметки 7,1%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 13,2%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7579.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,7%.

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