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На границе развернули более двух десятков иностранцев

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Погранично-таможенный контроль на Нарвском погранпункте.
Погранично-таможенный контроль на Нарвском погранпункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На Нарвском погранпункте за последние несколько дней, включая выходные, в Эстонию не впустили 22-х иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR со ссылкой на суточную сводку Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Ко въезду в Эстонию не были допущены три гражданина Израиля, один гражданин США, семь граждан Молдовы, два гражданина Украины, шесть граждан России, два гражданина Индии, одного гражданина Перу. Всем им был запрещен въезд - и они вернулись в Россию.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", – отметили в Идаской префектуре.

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