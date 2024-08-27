На Нарвском погранпункте за последние несколько дней, включая выходные, в Эстонию не впустили 22-х иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR со ссылкой на суточную сводку Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
На границе развернули более двух десятков иностранцев
Ко въезду в Эстонию не были допущены три гражданина Израиля, один гражданин США, семь граждан Молдовы, два гражданина Украины, шесть граждан России, два гражданина Индии, одного гражданина Перу. Всем им был запрещен въезд - и они вернулись в Россию.
"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", – отметили в Идаской префектуре.