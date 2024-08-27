Нарвский округ Центристской партии Эстонии после бурного обсуждения предложил исключить из партийных рядов члена правления округа Михаила Паншина (35), известного своей активностью в соцсетях. Как пишет новостной портал Rus.ERR, предложение об исключении из партии еще должно утвердить ее центральное правление.
Видного нарвского центриста официально предложили исключить из партии
На заседании Нарвского округа бурные споры насчет исключения Михаила Паншина продолжались в течение часа, сообщает Rus.ERR. Принятое в итоге решение направлено на утверждение правлению Центристской партии.
"Причины были следующие - сильный вред имиджу Центристской партии, неоднократные открытые оскорбления председателя, вице-председателей, членов правления округа, других членов партии. И на выборах в Европейский парламент он поддерживал конкурента (Марию Юфереву-Скуратовски из Партии реформ - прим. Rus.ERR)", - пояснил "Актуальной камере" решение Нарвского округа его председатель Тармо Таммисте.
"Кылварта я не оскорблял ни разу. Вся истерия Таммисте и его приспешников заключается в том, что я писал как есть о том, что творит Яан Тоотс в Нарве. Марию (Юфереву-Скуратовски) я поддержал исключительно по личным мотивам, а не по политическим соображениям. Так же как Кадри Симсон открыто поддержала Юри Ратаса, который шел (на выборах в Европарламент) с "Isamaa". Главная причина - мое мнение касательно "лесных братьев". Вот и все. Остальное все притянуто за уши", - прокомментировал Rus.ERR решение Нарвского округа сам Михаил Паншин.
Нарвитянин Михаил Паншин, известный прежде всего своими публикациями в соцсетях, состоит в Центристской партии Эстонии с марта 2021 года. Он и ранее говорил, что исключить его из рядов Центристской партии собираются за прямолинейные критические высказывания, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. Пчелкин опубликовал пост в "Facebook", в котором назвал эстонских лесных братьев, сражавшихся против советской власти, "бандитами". После этого Пчелкина уволили за утрату доверия и несоответствие этическим требованиям.
"Вы знаете, Паншин - это отдельный персонаж", - прокомментировала на прошлой неделе случай Паншина в интервью Rus.ERR вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. "Я не всегда соглашаюсь с Тармо Таммисте, но он очень правильно сказал: "Паншин - графоман". Он бросается на любой повод, чтобы что-то пропикать. И у нас к нему масса претензий в части его постов в "Facebook". И дело тут не в Пчелкине, Паншин пишет удивительные вещи довольно давно. Когда Паншина принимали в партию, я была против. Блокировала его вступление где-то два месяца. И мне очень жаль, что в конце концов меня убедили этот блок снять. Вот не надо было", - резюмировала Тоом.