Видного нарвского центриста официально предложили исключить из партии

"Вы знаете, Паншин - это отдельный персонаж", - прокомментировала на прошлой неделе случай Паншина в интервью Rus.ERR вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. "Я не всегда соглашаюсь с Тармо Таммисте, но он очень правильно сказал: "Паншин - графоман". Он бросается на любой повод, чтобы что-то пропикать. И у нас к нему масса претензий в части его постов в "Facebook". И дело тут не в Пчелкине, Паншин пишет удивительные вещи довольно давно. Когда Паншина принимали в партию, я была против. Блокировала его вступление где-то два месяца. И мне очень жаль, что в конце концов меня убедили этот блок снять. Вот не надо было", - резюмировала Тоом.