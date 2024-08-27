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Видного нарвского центриста официально предложили исключить из партии

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Михаил Паншин.
Михаил Паншин. Фото: Erakogu

Нарвский округ Центристской партии Эстонии после бурного обсуждения предложил исключить из партийных рядов члена правления округа Михаила Паншина (35), известного своей активностью в соцсетях. Как пишет новостной портал Rus.ERR, предложение об исключении из партии еще должно утвердить ее центральное правление.

На заседании Нарвского округа бурные споры насчет исключения Михаила Паншина продолжались в течение часа, сообщает Rus.ERR. Принятое в итоге решение направлено на утверждение правлению Центристской партии.

"Причины были следующие - сильный вред имиджу Центристской партии, неоднократные открытые оскорбления председателя, вице-председателей, членов правления округа, других членов партии. И на выборах в Европейский парламент он поддерживал конкурента (Марию Юфереву-Скуратовски из Партии реформ - прим. Rus.ERR)", - пояснил "Актуальной камере" решение Нарвского округа его председатель Тармо Таммисте.

"Кылварта я не оскорблял ни разу. Вся истерия Таммисте и его приспешников заключается в том, что я писал как есть о том, что творит Яан Тоотс в Нарве. Марию (Юфереву-Скуратовски) я поддержал исключительно по личным мотивам, а не по политическим соображениям. Так же как Кадри Симсон открыто поддержала Юри Ратаса, который шел (на выборах в Европарламент) с "Isamaa". Главная причина - мое мнение касательно "лесных братьев". Вот и все. Остальное все притянуто за уши", - прокомментировал Rus.ERR решение Нарвского округа сам Михаил Паншин.

Нарвитянин Михаил Паншин, известный прежде всего своими публикациями в соцсетях, состоит в Центристской партии Эстонии с марта 2021 года. Он и ранее говорил, что исключить его из рядов Центристской партии собираются за прямолинейные критические высказывания, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. Пчелкин опубликовал пост в "Facebook", в котором назвал эстонских лесных братьев, сражавшихся против советской власти, "бандитами". После этого Пчелкина уволили за утрату доверия и несоответствие этическим требованиям.

"Вы знаете, Паншин - это отдельный персонаж", - прокомментировала на прошлой неделе случай Паншина в интервью Rus.ERR вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. "Я не всегда соглашаюсь с Тармо Таммисте, но он очень правильно сказал: "Паншин - графоман". Он бросается на любой повод, чтобы что-то пропикать. И у нас к нему масса претензий в части его постов в "Facebook". И дело тут не в Пчелкине, Паншин пишет удивительные вещи довольно давно. Когда Паншина принимали в партию, я была против. Блокировала его вступление где-то два месяца. И мне очень жаль, что в конце концов меня убедили этот блок снять. Вот не надо было", - резюмировала Тоом.

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