Station Narva 2024 Алика и NOËP встретятся на большой сцене во дворе Нарвской крепости

Алика, совсем недавно в течение трех вечеров выступавшая в Ида-Вирумаа в рамках проекта "ViruLaul 24" вместе с Ида-Вирумааским сводным молодежным хором и симфоническим оркестром, исполняя песни Олава Эхала, продемонстрирует на фестивале совершенно новую сторону своего музыкального дара. Выступавший на сценах Лондона, Парижа, Бейрута и многих других городов мира, а также собравший в прошлом году на своем стадионном концерте в Таллинне 14 тысяч слушателей NOËP, увлекательно объединяющий в своем творчестве электронику и инди-поп, теперь впервые позволит своим песням прозвучать также голосом Алики.

NOËP. Фото: Station Narva

Вдобавок к ранее объявленным исполнителям на проходящем в Нарве фестивале выступят финская этно-авангардистка Пелккя Поутанен, работающая в диапазоне от финно-угорской традиции до горлового пения, а также нарвский музыкант Кирилл Смирнов, который в рамках проекта "ODIN" исполнит программу tech house, основанную на редких записях разных народов мира.