Программа нынешнего фестиваля "Station Narva" в понедельник была окончательно определена: среди последних добавившихся исполнителей - уроженка Нарвы Алика. Она в качестве специального гостя выйдет на сцену вместе с NOËP - одним из эстонских музыкантов, получивших известность и на международном уровне.
Station Narva 2024 ⟩ Алика и NOËP встретятся на большой сцене во дворе Нарвской крепости
Алика, совсем недавно в течение трех вечеров выступавшая в Ида-Вирумаа в рамках проекта "ViruLaul 24" вместе с Ида-Вирумааским сводным молодежным хором и симфоническим оркестром, исполняя песни Олава Эхала, продемонстрирует на фестивале совершенно новую сторону своего музыкального дара. Выступавший на сценах Лондона, Парижа, Бейрута и многих других городов мира, а также собравший в прошлом году на своем стадионном концерте в Таллинне 14 тысяч слушателей NOËP, увлекательно объединяющий в своем творчестве электронику и инди-поп, теперь впервые позволит своим песням прозвучать также голосом Алики.
Вдобавок к ранее объявленным исполнителям на проходящем в Нарве фестивале выступят финская этно-авангардистка Пелккя Поутанен, работающая в диапазоне от финно-угорской традиции до горлового пения, а также нарвский музыкант Кирилл Смирнов, который в рамках проекта "ODIN" исполнит программу tech house, основанную на редких записях разных народов мира.
На нынешнем фестивале "Station Narva" выступят более 20 исполнителей. В число ранее объявленных хедлайнеров вошли гиганты спейс-рока "Spiritualized" и обладатель "Грэмми", звезда грайма Flowdan из Англии, а также группа "Go-A", которая представляла Украину на конкурсе "Евровидение"; работающая на поле модерн-арт-попа Kate NV, звезда современной британской музыки Белль Чен, норвежская хулиганская группа "Tacobitch" и эстонские артисты "Puuluup", "Singer Vinger", Мария Калласту, NOËP со специальным гостем Аликой и ансамбль Эстонского общества электронной музыки, который исполнит шедевры Свена Грюнберга.
По вечерам во время музыкальной части фестиваля в средневековых стенах замка Германа будет работать кинозал, где можно посмотреть фильмы с музыкой Свена Грюнберга и документальный фильм "NOËP: первый стадион". Для гостей фестиваля будут открыты также экспозиция музея и помещения для посещений.
Вдобавок к вечерней пятничной и субботней музыкальной программе в течение четырех фестивальных дней с 5 по 8 сентября фестиваль предложит бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию о чувстве безопасности в рамках дискуссионного дня "BAZAR", день будущего в творческом инкубаторе "OBJEKT", посвященный тенденциям в креативной индустрии и трудоустройству молодежи, художественные выставки в Нарвской арт-резиденции, экскурсии по городу и "Нарвской Венеции", экскурсии с гидами по Кренгольму и Нарвскому музею и многое другое.
Музыкальная программа "Station Narva 2024"
Пятница, 6 сентября
Нарвский музей (Петровская площадь, 4)
18.30-19.30 Ансамбль Эстонского общества электронной музыки исполняет культовые произведения Свена Грюнберга (внутренний двор)
19.30-20.30 Singer Vinger (главная сцена Северного двора)
20.15-21.00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium)
20.30-21.00 Мария Калласту (внутренний двор)
21.00-22.00 Puuluup (главная сцена Северного двора)
22.00-23.00 Kate NV (внутренний двор)
22.15-23.00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium)
23.00-00.30 Spiritualized (UK) (главная сцена Северного двора)
Фильмы с музыкой Свена Грюнберга (зал Reconditorium)
20.30-21.00 Беседа со Свеном Грюнбергом
Суббота, 7 сентября
Нарвский музей (Петровская площадь, 4)
18.30-19.30 Go_A (UA) (главная сцена Северного двора)
19.30-20.20 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium)
19.30-20.30 Työmik Bassofsky b2b itsmebruh (внутренний двор)
20.30-21.30 NOËP, специальный гость Алика (главная сцена Северного двора)
21.15-22.15 Пелккя Поутанен (FI) (внутренний двор)
22.00-22.50 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium)
23.00-00.00 ODIN (внутренний двор)
00.00-00.45 Flowdan (UK) (главная сцена Северного двора)
Показ документального фильма "NOËP: первый стадион" (зал Reconditorium)
В оба дня после полуночи и до ранних утренних часов пройдут афтепати в клубе "Ro-Ro" (ул. Йыэ, 3), на которых выступят несколько групп и ди-джеев.