В понедельник в Лесном парке Кохтла-Ярве можно было увидеть много юношей и девушек с банками краски и кисточками - они старательно обновляли нарисованные на асфальте игры. Здесь началась вторая смена трудового отряда, вновь организованного Кохтла-Ярвеским молодежным центром после вынужденного двухлетнего перерыва.
ТРУДОТРЯД ⟩ Школьники рады потрудиться на благо города
С погодой повезло - солнце тут же высушивало яркие краски, и разнообразные "прыгалки" призывно манят прохожих. Лесной парк - популярное место отдыха горожан, здесь в любое время дня гуляет много людей, и детей, и взрослых.
- Несколько лет назад по инициативе активистов молодежного центра на асфальтовых дорожках появились игры, за два-три года рисунки бледнеют, но мы стараемся их поддерживать, - объясняет одна из руководителей Елена Криводонова. - Раньше мы покупали краски для бетона, но опыт показал, что они быстро стирались, поэтому сейчас берем краски по металлу - эти могут стоять гораздо дольше. Жаль только, что ассортимент в магазинах поубавился, поэтому иногда цвета на рисунках приходится менять.
От этой замены игры не стали менее привлекательными. Ребята старательно трудятся, утверждая, что и летняя жара не мешает.
- Это несложно, мы рады потрудиться для того, чтобы в городе стало уютнее, - констатируют восьмиклассница Арина Мурашина с подругами, восстанавливающими рисунок в самом начале парка. Для всех трех это первый трудовой опыт в жизни.
Неподалеку стараются четверо юношей. Тоже новички, говорят, что рады были попасть в эту команду, потому что можно заработать карманные деньги. Никита намерен часть зарплаты потратить на ремонт мобильного телефона, Даник, возможно, потратит заработанные деньги на одежду, а два Арсения пополнят копилку. "Когда нужно будет, тогда и возьмем", - улыбаются они.
Сделали даже больше, чем планировали.
Елена Криводонова,
одна из руководителей трудового отряда
Все собеседники уверяют, что главное - это первый трудовой опыт, приятно сознавать, что благодаря их стараниям городские улицы и парки станут привлекательнее.
Смена продлится до конца недели, отрядовцам предстоит еще много дел - большая уборка и обновление стен в молодежном центре, приведение в порядок территории, помощь в благоустройстве двора Таммикуской школы, а молодые люди займутся также изготовлением почтовых ящиков под новогодние елки. "Очень хорошо, что много юношей - у нас в центре немало работы для сильной половины человечества", - констатирует Елена.
Первый отряд перевыполнил план
Первый отряд из 14 человек работал в середине августа. По словам Елены Криводоновой, все ребята очень старались.
- Сделали даже больше, чем планировали, - радуется она. - Покрасили памп-трек в Ахтме, привели в порядок детскую площадку в центре микрорайона и игры на территории детсада "Тареке". Обновили информационные тумбы в городе, столы на территории молодежного центра и во фруктовом саду, за которым ухаживает молодежь. Отлично потрудились в Ору - обновили остановку, скамейки, детскую площадку и покрасили урны. Без дела ни минуты не сидели.
Дел для школьников в городе хватает, поэтому все стороны довольны, что деятельность трудовых отрядов удалось возобновить - городские власти нашли возможность выделить деньги на зарплату школьникам. Работают по четыре часа в день, оплата труда составляет 4,86 евро в час (брутто).
- Желающих потрудиться намного больше, чем наших возможностей, - замечает Елена Криводонова. - В этом году было 40 желающих на 15 мест в первой смене и немного меньше во второй.
После работы - мозговой штурм
Первый опыт работы ребята получают в лагере, а о том, как в будущем искать работу, как писать CV и прочие детали о взрослой трудовой жизни ребятам расскажет консультант кассы по безработице, которого пригласили в среду. В свободное время отрядовцы проведут мозговой штурм - поищут и обсудят идеи для развития молодежного центра.
- Интересно, что сама молодежь хочет видеть здесь в будущем, о чем мечтает и что готова воплотить своими руками, - подчеркивают руководители отряда Елена Криводонова и Кристина Макарова. - От первой команды уже получили целую папку идей. Оказалось, ребятам очень нравятся квесты и они готовы сами создавать что-то необычное. Возможно, выберем какие-то из их предложений и воплотим у себя. Молодежный центр ежегодно участвует в проекте народного бюджета - мы хотели создать в Ахтме парк качелей. К сожалению, все время оставались на втором месте. Решили поискать другой проект, который, возможно, больше понравится горожанам. Ребята из первого отряда предложили заменить в городе старые автопавильоны на новые тематические. Интересно, но ждем и новых предложений.
Директор молодежного центра Алиса Линтер добавила, что работа на благо города - отличный способ привлечь к активной деятельности старших школьников, но главное, чтобы подростки почувствовали себя полезными, осознали важность сотрудничества для достижения общих целей и, конечно же, получили первые деньги, заработанные своим трудом.