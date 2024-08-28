ТРУДОТРЯД Школьники рады потрудиться на благо города

С погодой повезло - солнце тут же высушивало яркие краски, и разнообразные "прыгалки" призывно манят прохожих. Лесной парк - популярное место отдыха горожан, здесь в любое время дня гуляет много людей, и детей, и взрослых.

- Несколько лет назад по инициативе активистов молодежного центра на асфальтовых дорожках появились игры, за два-три года рисунки бледнеют, но мы стараемся их поддерживать, - объясняет одна из руководителей Елена Криводонова. - Раньше мы покупали краски для бетона, но опыт показал, что они быстро стирались, поэтому сейчас берем краски по металлу - эти могут стоять гораздо дольше. Жаль только, что ассортимент в магазинах поубавился, поэтому иногда цвета на рисунках приходится менять.

От этой замены игры не стали менее привлекательными. Ребята старательно трудятся, утверждая, что и летняя жара не мешает.

- Это несложно, мы рады потрудиться для того, чтобы в городе стало уютнее, - констатируют восьмиклассница Арина Мурашина с подругами, восстанавливающими рисунок в самом начале парка. Для всех трех это первый трудовой опыт в жизни.