Кохтла-ярвеские власти хотят развивать Орускую часть города

- Продажа этих участков была бы разумной с точки зрения развития Кохтла-Ярве, - уверен он. - Мы видим перспективы в этой части города: район привлекателен прежде всего своей зеленой средой, здесь тихо, рядом красивый лес. Есть железнодорожное сообщение, немаловажный фактор - близость к уездному центру Йыхви и к Тойла. Поэтому думается, что и застройщики, и граждане могли бы быть заинтересованы в покупке существующей недвижимости. Возможно, у государства тоже есть планы на эти земли, а может быть, оно готово продать их с аукциона или подарить городу? Сейчас там только трава растет, которую надо косить, а это тоже расходы. Подождем ответа и тогда поговорим о дальнейших шагах.