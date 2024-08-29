Для создания на Кренгольме при поддержке государства культурного квартала "Manufaktuur" нужен новый бизнес-план, так как российские туристы появятся в поле зрения не скоро. Однако летом на территории бывшего текстильного гиганта и без того многолюдно: "Bolt" и "LHV" провели здесь свои летние дни, недавно завершились Нарвские дни оперы, а в сентябре начнутся съемки голливудского шпионского боевика.