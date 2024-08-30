Питомник Хансу, начавший свою деятельность четыре года назад в деревне Выйде волости Алутагузе, за это короткое время превратился в серьезного игрока в своей сфере, чьи культурные растения ценятся как в Эстонии, так и в других европейских странах.

Три лета назад садоводческий бизнес питомника Хансу находился еще в зачаточном состоянии: заведя собственный сад, Юлия Шаповалова размножала, выращивала и продавала растения прямо рядом со своим домом, а собственный интернет-магазин открыла только весной. 

"Яблони лучше покупать осенью, потому что тогда яблоки уже на дереве и их можно сразу попробовать", - смеется Юлия Шаповалова.
"Яблони лучше покупать осенью, потому что тогда яблоки уже на дереве и их можно сразу попробовать", - смеется Юлия Шаповалова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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