Питомник Хансу, начавший свою деятельность четыре года назад в деревне Выйде волости Алутагузе, за это короткое время превратился в серьезного игрока в своей сфере, чьи культурные растения ценятся как в Эстонии, так и в других европейских странах.
Три лета назад садоводческий бизнес питомника Хансу находился еще в зачаточном состоянии: заведя собственный сад, Юлия Шаповалова размножала, выращивала и продавала растения прямо рядом со своим домом, а собственный интернет-магазин открыла только весной.