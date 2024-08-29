Опасное дорожно-транспортное происшествие случилось ясным днем по вине нетрезвого и без прав водителя, поездка которого завершилась в кювете.
Пьяный и без прав водитель совершил столкновение с трактором в районе Тойла
Как сообщает полиция, в Тойлаской волости на 10-м километре дороги Сака - Онтика - Тойла 28 августа в 15.20 произошло столкновение. Легковой автомобиль "Volkswagen Tiguan" под управлением 42-летнего мужчина, не имеющего права на управление транспортным средством, да еще и с признаками алкогольного опьянения, во время обгона врезался в трактор "John Deere", который, в свою очередь, совершал левый поворот. Трактором управлял 45-летний мужчина.
Полиция отмечает, что на тракторе в момент аварии были включены как левый поворотник, так и желтый проблесковый маячок.
Из-за столкновения с трактором "Volkswagen" вылетел в кювет.
Совершивший столкновение горе-водитель был доставлен в больницу для обследования и оказания помощи. Пассажиру из его машины первую помощь оказали прямо на месте происшествия.