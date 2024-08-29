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Пьяный и без прав водитель совершил столкновение с трактором в районе Тойла

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Опасное дорожно-транспортное происшествие случилось ясным днем по вине нетрезвого и без прав водителя, поездка которого завершилась в кювете.

Как сообщает полиция, в Тойлаской волости на 10-м километре дороги Сака - Онтика - Тойла 28 августа в 15.20 произошло столкновение. Легковой автомобиль "Volkswagen Tiguan" под управлением 42-летнего мужчина, не имеющего права на управление транспортным средством, да еще и с признаками алкогольного опьянения, во время обгона врезался в трактор "John Deere", который, в свою очередь, совершал левый поворот. Трактором управлял 45-летний мужчина.

Полиция отмечает, что на тракторе в момент аварии были включены как левый поворотник, так и желтый проблесковый маячок.

Из-за столкновения с трактором "Volkswagen" вылетел в кювет.

Совершивший столкновение горе-водитель был доставлен в больницу для обследования и оказания помощи. Пассажиру из его машины первую помощь оказали прямо на месте происшествия.

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Тойла
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