Пьяный и без прав водитель совершил столкновение с трактором в районе Тойла

Как сообщает полиция, в Тойлаской волости на 10-м километре дороги Сака - Онтика - Тойла 28 августа в 15.20 произошло столкновение. Легковой автомобиль "Volkswagen Tiguan" под управлением 42-летнего мужчина, не имеющего права на управление транспортным средством, да еще и с признаками алкогольного опьянения, во время обгона врезался в трактор "John Deere", который, в свою очередь, совершал левый поворот. Трактором управлял 45-летний мужчина.