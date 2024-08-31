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Инцидент со стрельбой в Тойла Мужчина, раненный полицией, предстанет перед судом по этому делу

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Использование стартового пистолета может повлечь за собой уголовное наказание, если, например, это делается таким образом, что беспокоит или пугает других людей.
Использование стартового пистолета может повлечь за собой уголовное наказание, если, например, это делается таким образом, что беспокоит или пугает других людей. Фото: Toomas Huik

В этот вторник Вируская окружная прокуратура направила в Вируский уездный суд обвинительное заключение, в котором 41-летний Константин обвиняется в серьезных нарушениях общественного порядка, совершенных в Кохтла-Ярве, Йыхви и Тойла с угрозой применения оружия. Это тот самый мужчина, который был тяжело ранен полицией в Оруском парке в Тойла 8 июня этого года, когда он угрожал прохожим стартовым пистолетом.

В обвинительном заключении прокуратура обвиняет Константина в трех эпизодах, произошедших в мае и июне этого года. В первом случае, 4 мая, Константин произвел шесть выстрелов из стартового пистолета в воздух в непосредственной близости от жилого дома в Кохтла-Ярве, напугав жителей района. Два других эпизода произошли 8 июня в Йыхви и Тойла, где тот же мужчина неоднократно стрелял из стартового пистолета и целился как минимум в одного прохожего.

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