Инцидент со стрельбой в Тойла Мужчина, раненный полицией, предстанет перед судом по этому делу

В этот вторник Вируская окружная прокуратура направила в Вируский уездный суд обвинительное заключение, в котором 41-летний Константин обвиняется в серьезных нарушениях общественного порядка, совершенных в Кохтла-Ярве, Йыхви и Тойла с угрозой применения оружия. Это тот самый мужчина, который был тяжело ранен полицией в Оруском парке в Тойла 8 июня этого года, когда он угрожал прохожим стартовым пистолетом.
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В обвинительном заключении прокуратура обвиняет Константина в трех эпизодах, произошедших в мае и июне этого года. В первом случае, 4 мая, Константин произвел шесть выстрелов из стартового пистолета в воздух в непосредственной близости от жилого дома в Кохтла-Ярве, напугав жителей района. Два других эпизода произошли 8 июня в Йыхви и Тойла, где тот же мужчина неоднократно стрелял из стартового пистолета и целился как минимум в одного прохожего.