Инцидент со стрельбой в Тойла Мужчина, раненный полицией, предстанет перед судом по этому делу

В обвинительном заключении прокуратура обвиняет Константина в трех эпизодах, произошедших в мае и июне этого года. В первом случае, 4 мая, Константин произвел шесть выстрелов из стартового пистолета в воздух в непосредственной близости от жилого дома в Кохтла-Ярве, напугав жителей района. Два других эпизода произошли 8 июня в Йыхви и Тойла, где тот же мужчина неоднократно стрелял из стартового пистолета и целился как минимум в одного прохожего.