В Ийзаку учебный год уже начался, в других местах школы в основном начинают работу в понедельник

- Мысли забегали, когда мы увидели, что разные школы начинают в разное время, - объяснила директор Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин. Она добавила, что в следующий четверг в школе состоится первое мероприятие проекта "Halo" (этот проект обогащает учебную работу занятиями по интересам), получившего пособие от фонда справедливого перехода, а в пятницу школа поучаствует в ежегодном дне здоровья Эстонского союза школьного спорта "Reipalt koolipinki" ("Бодро за парту").