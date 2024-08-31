Выпадающее на воскресенье 1 сентября вновь ставит школы перед выбором, когда дать старт новому учебному году. В Ида-Вирумаа День знаний предпочитают для проведения торжественного акта все же немногие.
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В Ийзаку учебный год уже начался, в других местах школы в основном начинают работу в понедельник
Коллектив Ийзакуской гимназии собрался на торжественный акт в пятницу утром.
- Мысли забегали, когда мы увидели, что разные школы начинают в разное время, - объяснила директор Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин. Она добавила, что в следующий четверг в школе состоится первое мероприятие проекта "Halo" (этот проект обогащает учебную работу занятиями по интересам), получившего пособие от фонда справедливого перехода, а в пятницу школа поучаствует в ежегодном дне здоровья Эстонского союза школьного спорта "Reipalt koolipinki" ("Бодро за парту").