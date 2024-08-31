В центре Йыхви велосипедиста сбили на зебре

Как уточняет полиция, 30 августа в 14.47 в Йыхви, у офисного центра по ул.Раквере, 8, произошло дорожно-транспортное происшествие: неустановленный водитель на автомобиле "Citroën Jumpy" сбил 53-летнего мужчину на велосипеде. Велосипедист в это время пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.