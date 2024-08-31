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В центре Йыхви велосипедиста сбили на зебре

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Дорожка для велосипедистов и пешеходов. Иллюстративное фото.
Дорожка для велосипедистов и пешеходов. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Личность водителя машины, наехавшей на велосипед, пока неустановлена. Немолодой велосипедист сильно пострадал.

Как уточняет полиция, 30 августа в 14.47 в Йыхви, у офисного центра по ул.Раквере, 8, произошло дорожно-транспортное происшествие: неустановленный водитель на автомобиле "Citroën Jumpy" сбил 53-летнего мужчину на велосипеде. Велосипедист в это время пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего от наезда машины и падения велосипедиста доставили в больницу.

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