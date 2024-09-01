Установлено: аварию в Силламяэ совершил нетрезвый водитель

Как сообщает полиция, дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Силламяэ, на 185-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в восемь часов вечера 31 августа. 64-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на автомобиле "Chevrolet Lacetti" на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Dodge Journey", которым управлял 33-летний водитель.