Осенний сезон в Йыхвиском концертном доме порадует любителей как симфонической, так и камерной, джазовой и хоровой музыки. 2-10 сентября билеты на мероприятия начинающегося сезона "Eesti Kontsert" можно купить по льготной цене.
Начинающийся сезон приведет в Йыхвиский концертный дом как отечественных, так и зарубежных именитых исполнителей
Почитателей джаза порадует 8 октября концерт французского джазового квартета "Entre les Terres", основанного скрипачом Джеки Моларом и саксофонистом Франсуа Корнелупом. Название квартета можно перевести как "Средиземье". Именно тут, на ничьей земле, современная джазовая музыка и импровизация обретают хорошо знакомое и при этом новое звучание: тут слышны отголоски британской музыки, ирландских танцев и балканских ритмов.
Для любителей вокальной музыки концерт в начале ноября даст "The Real Group" из Швеции. Этот вокальный ансамбль считается одной из суперзвезд жанра a capella в мировых масштабах. В Эстонии он порадует публику как в концертном зале "Estonia", так и в концертном доме "Vanemuine", Пярнуском концертном доме и Йыхвиском концертном доме, где его можно будет услышать 7 ноября.
13 ноября в Йыхви приедет отмечающий свое 80-летие Эстонский национальный мужской хор, который исполнит вокальный цикл для смешанного хора "Эстонские календарные песни", считающийся одним из знаковых произведений в творчестве Вельо Тормиса. Здесь и в дальнейшем творчестве композитор посвятил себя изучению и осмыслению эстонских народных песен и их передаче в композиторских сочинениях. Это во многом сформировало Тормиса как композитора, которого знают и любят во всем мире.
Для почитателей струнной музыки предназначен мини-фестиваль "Фокус на струнных", в рамках которого 3 декабря в Йыхви дадут концерт близнецы - скрипачка Катарийна-Мария Китс и виолончелист Марсель Йоханнес Китс. Главным произведением программы станет масштабная соната Мориса Равеля для скрипки и виолончели.
В рождественские дни разнообразие в традиционные рождественские концерты вносит музыкальный stand-up от дуэта "Igudesman & Joo", который, будто танцуя, перепрыгивает от одного жанра к другому, от Моцарта к боевым искусствам и от Гайдна к хип-хопу. Скрипач Алексей Игудесман и пианист Ричард Хьюнг-ки Джу - умелые комедианты, чьи скетчи и музыкальные миксы на "Youtube" уже привлекли внимание почти 45 миллионов зрителей. Мастера импровизации выступят в Йыхви 27 декабря.
Традиционный праздничный новогодний концерт выведет 30 декабря на сцену Йыхвиского концертного дома Мари Полл (скрипка), Лийсу Рандалу (альт) и Таллиннский камерный оркестр. На этот раз концерт предоставит слово Вольфгангу Амадею Моцарту. Одним из любимейших произведений в истории музыки является написанный 23-летним Моцартом для скрипки, виолы и оркестра "Sinfonia concertante". Это полное творческой радости и смелости произведение чудесным образом объединяет симфонию и инструментальный концерт.