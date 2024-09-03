Начинающийся сезон приведет в Йыхвиский концертный дом как отечественных, так и зарубежных именитых исполнителей

Почитателей джаза порадует 8 октября концерт французского джазового квартета "Entre les Terres", основанного скрипачом Джеки Моларом и саксофонистом Франсуа Корнелупом. Название квартета можно перевести как "Средиземье". Именно тут, на ничьей земле, современная джазовая музыка и импровизация обретают хорошо знакомое и при этом новое звучание: тут слышны отголоски британской музыки, ирландских танцев и балканских ритмов.

Для любителей вокальной музыки концерт в начале ноября даст "The Real Group" из Швеции. Этот вокальный ансамбль считается одной из суперзвезд жанра a capella в мировых масштабах. В Эстонии он порадует публику как в концертном зале "Estonia", так и в концертном доме "Vanemuine", Пярнуском концертном доме и Йыхвиском концертном доме, где его можно будет услышать 7 ноября.

13 ноября в Йыхви приедет отмечающий свое 80-летие Эстонский национальный мужской хор, который исполнит вокальный цикл для смешанного хора "Эстонские календарные песни", считающийся одним из знаковых произведений в творчестве Вельо Тормиса. Здесь и в дальнейшем творчестве композитор посвятил себя изучению и осмыслению эстонских народных песен и их передаче в композиторских сочинениях. Это во многом сформировало Тормиса как композитора, которого знают и любят во всем мире.