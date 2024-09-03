Йыхви не удалось приблизиться к Ляэнемаа

В проходившей на стадионе Хаапсалу игре Елисей Захаров вывел йыхвисцев вперед на 18-й минуте, однако в конце тайма соперники забили в ответ два гола. В начале второго тайма вошедший нынешним летом в йыхвискую команду болгарин Богдан Стоянов сравнял счет, с таким результатом игра и закончилась.

Йыхви набрал 27 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место, от занимающего седьмое место Ляэнемаа его по-прежнему отделяют семь очков. В то же время занимающий девятое место Пярнуский футбольный клуб отстает от Йыхви всего на два очка. Девятая и десятая команды первой лиги уровня "В" сразу вылетают из лиги, а восьмая команда должна участвовать в переходных играх, чтобы отстоять свое место в лиге.