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Йыхви не удалось приблизиться к Ляэнемаа

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Если йыхвиский "Phoenix" в первой лиге уровня "В" набрал 27 очков и находится в зоне вылета, то команда "Narva Trans U21" имеет 37 очков и занимает несколько более надежное, шестое место.
Если йыхвиский "Phoenix" в первой лиге уровня "В" набрал 27 очков и находится в зоне вылета, то команда "Narva Trans U21" имеет 37 очков и занимает несколько более надежное, шестое место. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвискому "Phoenix", борющемуся за сохранение места в третьей по силе эстонской футбольной лиге, не удалось приблизиться к ближайшему конкуренту по турнирной таблице команде Ляэнемаа, так как встреча между ними закончилась вничью - 2:2.

В проходившей на стадионе Хаапсалу игре Елисей Захаров вывел йыхвисцев вперед на 18-й минуте, однако в конце тайма соперники забили в ответ два гола. В начале второго тайма вошедший нынешним летом в йыхвискую команду болгарин Богдан Стоянов сравнял счет, с таким результатом игра и закончилась.

Йыхви набрал 27 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место, от занимающего седьмое место Ляэнемаа его по-прежнему отделяют семь очков. В то же время занимающий девятое место Пярнуский футбольный клуб отстает от Йыхви всего на два очка. Девятая и десятая команды первой лиги уровня "В" сразу вылетают из лиги, а восьмая команда должна участвовать в переходных играх, чтобы отстоять свое место в лиге.

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