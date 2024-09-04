В квартирных домах Нарвы и Силламяэ произошла утечка газа

3 сентября около двух часов дня спасатели получили вызов на улицу Раквере в Нарве, где в одной из квартир сработал датчик газа. Спасатели установили утечку газа, закрыли газовый кран и запретили эксплуатацию газового котла, пока тот не будет приведен в порядок.

Примерно в семь часов вечера того же дня поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа в доме на улице В. Маяковского в Силламяэ. Спасатели установили утечку газа, выключили газовый котел и проветрили комнаты. Включать котел запретили, пока техник не выполнит его обслуживание и не устранит неисправность. Газовое устройство не прошло обслуживание, хотя проводить его надо по крайней мере раз в год.