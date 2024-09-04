Музеи ищут людей, никогда не бывавших в музее

Цель инициативы – сломать распространенные стереотипы о музеях и побудить людей, которые по той или иной причине не посещали ни единого музея, сделать первые шаги на пути открытия для себя культуры.

«У нас нет точной информации о том, сколько взрослых людей в Эстонии ни разу не бывали в музеях, но надо полагать, что их не очень много, – отметил руководитель проекта музейной карты Керт Каск. – Надеемся все же, что у нас получится найти этих людей и мы сумеем предложить им возможность окунуться в увлекательный мир музеев».

Участники акции смогут посетить музеи в компании завсегдатаев, которые познакомят их с многогранным музейным миром и поделятся своими знаниями и своей страстью к культуре. Музейные экскурсии проведут, в частности, историк Яак Юске и Криста Роолайд, которая в прошлом году удостоилась звания «Друг музее», присуждаемого Союзом музеев Эстонии. За время, прошедшее с презентации музейной карты, Роолайд успела посетить все присоединившиеся к проекту музеи, то есть более 130 заведений, и многие из них – более одного раза.