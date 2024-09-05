Вируская тюрьма приковывала тяжелобольных к кровати

В этом году после трехлетнего перерыва канцлер права снова проинспектировала Вирускую тюрьму, и хотя она признала, что многие из недостатков, на которые указывалось тогда, на сегодня устранены, она все же обнаружила ряд недочетов, в том числе заковывание в наручники и кандалы заключенных, нуждающихся в стационарном лечении.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik