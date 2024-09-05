Сотрудники Вируской тюрьмы приковывали заключенных пациентов к кровати кандалами, даже если человек находился в тяжелом состоянии. В одном случае с человека сняли кандалы только после того, как он впал в кому, установил инспекционный визит канцлера права в тюрьму.
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Вируская тюрьма приковывала тяжелобольных к кровати
Советники канцлера права проинспектировали Вирускую тюрьму и установили среди прочего, что на заключенных, нуждавшихся в стационарном лечении, во время транспортировки и пребывания в больнице надевали наручники и кандалы, даже в тех ситуациях, когда это не было оправданно.