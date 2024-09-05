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Вируская тюрьма приковывала тяжелобольных к кровати

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В этом году после трехлетнего перерыва канцлер права снова проинспектировала Вирускую тюрьму, и хотя она признала, что многие из недостатков, на которые указывалось тогда, на сегодня устранены, она все же обнаружила ряд недочетов, в том числе заковывание в наручники и кандалы заключенных, нуждающихся в стационарном лечении.
В этом году после трехлетнего перерыва канцлер права снова проинспектировала Вирускую тюрьму, и хотя она признала, что многие из недостатков, на которые указывалось тогда, на сегодня устранены, она все же обнаружила ряд недочетов, в том числе заковывание в наручники и кандалы заключенных, нуждающихся в стационарном лечении. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сотрудники Вируской тюрьмы приковывали заключенных пациентов к кровати кандалами, даже если человек находился в тяжелом состоянии. В одном случае с человека сняли кандалы только после того, как он впал в кому, установил инспекционный визит канцлера права в тюрьму.

Советники канцлера права проинспектировали Вирускую тюрьму и установили среди прочего, что на заключенных, нуждавшихся в стационарном лечении, во время транспортировки и пребывания в больнице надевали наручники и кандалы, даже в тех ситуациях, когда это не было оправданно.

Оковы сняли только поcле того, как пациент впал в кому

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