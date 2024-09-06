Деревня Люганузе приглашает в субботу на ярмарку

На ярмарке ожидается примерно такое же количество продавцов и с теми же товарами, что и в предыдущие годы, рассказала одна из организаторов ярмарки Анне Каламяэ из Люганузеского деревенского общества.

Сентябрь - самое время запастись на зиму садовыми и овощными культурами, выращенными в Эстонии, а также закупиться медом к сезону холодов. Конечно же, в продаже будут также ремесленные изделия - как предметы домашнего обихода, так и вещи, которые согреют пальцы рук и ног в морозы.

Продавцов растений будет немного, так как обычно в этот день по всей Эстонии проходит множество ярмарок.

Местный птицевод пообещал посадить кур в загон для демонстрации с краю ярмарочной площади и также хочет прихватить с собой одного теленка.

Конкурс самых выдающихся овощей и фруктов раньше уже проводился на ярмарке в Люганузе. Затем на несколько лет был перерыв, но в этом году, когда был собран такой обильный урожай, снова решили попробовать.

По словам Каламяэ, продавцы в большинстве своем каждый раз одни и те же, некоторые пропадают, некоторые появляются. На этот раз, например, будет новичок - ТОО "RaJuVe", первый винодельческий хутор в Ида-Вирумаа, который презентует свою первую медовуху "Kõrtsi Mee".

Среди всех зарегистрировавшихся посетителей ярмарки будет разыгран двухколесный транспорт (в четверг вечером еще не было ясно, это будет велосипед или самокат), а главным призом ярмарки, как и два года назад, станет впечатляющий полет над Люганузе.