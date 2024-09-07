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В честь бабушек и дедушек в воскресенье будут развеваться флаги

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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Pärnu Postimees

Во второе воскресенье сентября в Эстонии отмечается День бабушек и дедушек. В честь этого дня в стране будут вывешены государственные флаги.

Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях. Флаги вывешивает и все общественно-правовые юридические лица.

Последовать их примеру могут все желающие.

Рийгикогу принял решение о включении Дня бабушек и дедушек в список дней вывешивания флага 12 ноября 2020 года, чтобы выразить благодарность и почтение бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, за их заботу и любовь.

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