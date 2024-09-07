В честь бабушек и дедушек в воскресенье будут развеваться флаги

Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях. Флаги вывешивает и все общественно-правовые юридические лица.

Рийгикогу принял решение о включении Дня бабушек и дедушек в список дней вывешивания флага 12 ноября 2020 года, чтобы выразить благодарность и почтение бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, за их заботу и любовь.