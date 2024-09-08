Водителя, пойманного за рулем пьяным четыре раза, посадили в тюрьму

Романа (40) поймали за вождением в нетрезвом виде сначала в ноябре прошлого года в волости Алутагузе, затем в январе этого года в Муствеэ, в феврале в Кохтла-Ярве и в июне в Нарве.

В ходе согласительного делопроизводства суд приговорил Романа к одному году лишения свободы, из которых фактически ему предстоит отсидеть 3 месяца.

Оставшаяся часть наказания была назначена условно с испытательным сроком в полтора года, во время которого мужчина должен соблюдать требования контроля, в том числе не употреблять алкоголь.

Кроме того, он должен нести процессуальные издержки, которые составляют более 2000 евро.