Вируский уездный суд назначил реальный срок тюремного заключения мужчине, которого полиция четыре раза в течение полугода ловила за рулем в нетрезвом виде.
Водителя, пойманного за рулем пьяным четыре раза, посадили в тюрьму
Романа (40) поймали за вождением в нетрезвом виде сначала в ноябре прошлого года в волости Алутагузе, затем в январе этого года в Муствеэ, в феврале в Кохтла-Ярве и в июне в Нарве.
В ходе согласительного делопроизводства суд приговорил Романа к одному году лишения свободы, из которых фактически ему предстоит отсидеть 3 месяца.
Оставшаяся часть наказания была назначена условно с испытательным сроком в полтора года, во время которого мужчина должен соблюдать требования контроля, в том числе не употреблять алкоголь.
Кроме того, он должен нести процессуальные издержки, которые составляют более 2000 евро.