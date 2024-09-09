СВОДКА ПОЛИЦИИ На выходных полиция отлавливала драчунов

Также 8 сентября в полицию поступили вызовы о бытовом насилии в Нарве: в одном случае подрались пьяные супруги, а в другом - пьяный 52-летний мужчина избил свою жену. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках начатых уголовных производств.

О нападении на 44-летнего мужчину в воскресенье сообщили также и из Йыхви. По подозрению в нападении полиция задержала 31-летнего мужчину, которых находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В субботу в полицию сообщили о том, что 36-летний мужчина ударил соседа во время конфликта в многоквартирном доме в Ахтме. Медики доставили пострадавшего в больницу, а нападавший был арестован в качестве подозреваемого. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Также в субботу в Нарве в полицию сообщили о том, что на улице Мальми было разбито водительское стекло в автомобиле Mercedes-Benz. Из машины были украдены документы и деньги. Первоначальный ущерб составляет около 4000 евро.