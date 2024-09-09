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Международное рейтинговое агентство оценило риски эстонской экономики

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Строительство первого производственного здания завода NPM Narva завершится в основном к сентябрю 2024 года, по меньшей мере цеха будут уже готовы к установке оборудования.
Строительство первого производственного здания завода NPM Narva завершится в основном к сентябрю 2024 года, по меньшей мере цеха будут уже готовы к установке оборудования. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило высокий кредитный рейтинг Эстонии на уровне А1, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает RusPostimees.

«Международные учреждения по-прежнему высоко оценивают кредитоспособность Эстонии», - констатирует глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.

По его словам, рейтинг на уровне А1 сигнализирует инвесторам, что кредитование Эстонского государства перспективно и безопасно.

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