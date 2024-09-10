Вт, 10.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Фестиваль "Station Narva" посетили около 4000 человек

Copy
В пятницу вечером на главной сцене "Station Narva" в Северном дворе Нарвской крепости выступал также "Puuluup".
В пятницу вечером на главной сцене "Station Narva" в Северном дворе Нарвской крепости выступал также "Puuluup". Фото: MARTIN PEDAJA / Postimees

Продолжавшийся четыре дня фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" посетили около 4000 человек.

Большая часть фестивальной музыкальной программы проходила в пятницу и субботу в Нарвской крепости, где исполнители выступали не только на главной сцене, установленной в Северном дворе, но и во внутреннем крепостном дворе и рефектории, то есть в трапезной. На главной сцене перед публикой представали как известнейшие эстонские исполнители, например, "Singer Vinger", "Puuluup", NOËP и Алика, так и украинская группа "Go-A", норвежская группа "Tacobitch" и первый завоевавший премию "Grammy" британский рэпер Flowdan. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх