Фестиваль "Station Narva" посетили около 4000 человек

Большая часть фестивальной музыкальной программы проходила в пятницу и субботу в Нарвской крепости, где исполнители выступали не только на главной сцене, установленной в Северном дворе, но и во внутреннем крепостном дворе и рефектории, то есть в трапезной. На главной сцене перед публикой представали как известнейшие эстонские исполнители, например, "Singer Vinger", "Puuluup", NOËP и Алика, так и украинская группа "Go-A", норвежская группа "Tacobitch" и первый завоевавший премию "Grammy" британский рэпер Flowdan.