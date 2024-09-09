Новый законопроект будет мотивировать владельцев автохлама скорее его утилизировать

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя пояснил, что законопроект помогает решить проблемы в случаях, когда автомобиля больше не существует или он исчез. Законопроект позволит просто удалять такие транспортные средства из регистра. В переходный период за удаление таких автомобилей из регистра государственная пошлина взиматься не будет. С 2026 года за удаление записи необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро. С 2027 года автомобиль можно будет удалить из регистра по правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении автомобилей с приостановленной учетной записью, но в таких случаях необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 800 евро.

Метсоя отметил, что ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать реальных пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние.

Проект закона об отходах дает определение понятию "автомобильный хлам" и уточняет требования к его сбору и приему. Четко указывается, что отработавший ресурс автомобиль, удаленный из регистра дорожного движения, необходимо передать предприятию по переработке отходов, имеющему природоохранное разрешение и договор с производителем или объединением производителей.

С 1 ноября 2026 года из регистра будут автоматически удалены автомобили, чья регистрационная запись к этому моменту была приостановлена на протяжении более семи лет. Если транспортное средство существует, его владелец должен позаботиться о том, чтобы оно не было удалено из регистра. Помимо этого, для упорядочивания регистра Транспортный департамент получит право временно удалять из регистра автомобиль, владелец которого умер или юридическое лицо-владелец которого было удалено из регистра более года тому назад.

Комиссия по окружающей среде решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об отходах, Закон о дорожном движении и в Закон о государственных пошлинах пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 18 сентября. Комиссия предложила закончить первое чтение.