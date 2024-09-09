На эстонских автозаправках снизилась цена топлива

- Поскольку падение цен на мировом рынке продолжается, ожидается, что эти цены будут перенесены и на эстонские заправочные станции", – сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер и добавила, что трудно прогнозировать, как долго будут сохраняться более низкие цены.

По ее мнению, текущие экономические перспективы скорее благоприятствуют снижению цен, чему также способствует завершающийся сезон вождения в Северной Америке и Европе.

Менеджер по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрек Сасси отметил, что на прошлой неделе розничные цены на топливо в Эстонии постоянно снижались – падение цен на топливо на мировом рынке быстро дошло до потребителей.

- На сегодняшний день розничные цены на моторное топливо за неделю снизились на пять центов. Сейчас бензин 95 miles стоит 1,599 евро за литр, а дизельное топливо D miles - 1,429 евро за литр, - привел пример Сасси.

По его словам, продолжится ли падение цены, зависит от изменения цен мировом рынке на сырую нефть и готовую продукцию.