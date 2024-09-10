В Нарве сгорел автомобиль

Также в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о том, что возле частных домов на улице Инсенери в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве появился запах газа. В этом месте велись земляные работы. Спасатели обнаружили утечку газопровода в районе раскопок. Вызванные на место специалисты ликвидировали утечку, перекрыли и газопровод.