Вт, 10.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве сгорел автомобиль

Copy
По словам владельца, машина вспыхнула в момент, когда он начал движение
По словам владельца, машина вспыхнула в момент, когда он начал движение Фото: Päästeamet

В понедельник утром в центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о возгорании автомобиля перед многоквартирным домом на улице Йоала в городе Нарва. По словам владельца, машина вспыхнула в тот момент, когда он начал движение.

К приезду спасателей машина уже горела открытым пламенем, владелец пытался потушить возгорание ручным огнетушителем. Пожар быстро потушили. Причиной возгорания могла стать неисправность в электросистеме автомобиля. 

Также в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о том, что возле частных домов на улице Инсенери в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве появился запах газа. В этом месте велись земляные работы. Спасатели обнаружили утечку газопровода в районе раскопок. Вызванные на место специалисты ликвидировали утечку, перекрыли и газопровод.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх